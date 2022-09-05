Video Spor THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu | Video
THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu | Video

THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu | Video

05.09.2022 | 11:22

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Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru olduHer yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

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