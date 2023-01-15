Video Spor Trabzonspor 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Bakasetas: "Hocamızı desteklemeliyiz" | Video
Trabzonspor 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Bakasetas:

Trabzonspor 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Bakasetas: "Hocamızı desteklemeliyiz" | Video

15.01.2023 | 08:37

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Bakasetas maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakesatas, takım için neler yapmaları gerektiği konusunda konuştuklarını belirterek, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek olmaları gerektiğini söyledi.

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Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakesatas, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Bakasetas, takım için neler yapmaları gerektiği konusunda konuştuklarını belirterek, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek olmaları gerektiğini söyledi.

Yunan oyuncu, Abdullah Avcı'ya destek için evine gittiklerini belirterek, "Dünyanın bütün takımlarında liderlik unsuru vardır. Bizim takımımızda liderlik olgusu var. Birinci, ikinci, üçüncü kaptanımız ve dördüncü kaptanımız ve geri kalan oyuncularımız var. Takımın ben birinci kaptanı olmadığım durumlarda asla karar alabilecek birisi değilim. Dünyanın bütün takımlarında da işleyiş bu şekilde olmak zorundadır. Uğurcan ve Abdulkadir bana geldiler onlarla birlikte konuştuk. Tabii ki takım için daha iyi neleri yapabiliriz, neleri yapmamız gerekir, hoca hakkında da durumu görüştük. Hocamızı kesinlikle ne olursa olsun desteklememiz gerektiğini bana anlattılar. Özellikle oynadığımız son maçtaki yediğimiz 5 golün sorumlusu tabii ki de hocamız değildir. Ben de onlarla aynı fikirdeydim. Çünkü ben buraya geldiğimde çok sıcak bir karşılama gördüm. Benim hem iyi günümde hem de kötü günümde beni kabul ettiler. Hep beraber iyi bir duruş gösterdik. Herkese çok saygı duyuyorlar. Hocamıza destek olmamız gerektiğini ben de düşünüyordum. Antrenman sonrası hocamızı aradık, görüşmek istedik. Evinde ve müsait olduğunu söyledi. Beraber gitmek için kaptanlarımızı aradım. Hocamızın yanına giderek ona destek olduk" dedi.

Müsabakayı da değerlendiren Bakasetas, "En son Alanyaspor karşısında aldığımız utanç verici mağlubiyet sonrası bu tip maçlarda kazanabilmek bizim adımıza çok önemliydi. İyi bir futbol ortaya koyduğumuz için mutluyum. Gol yemeden kazandığımız için de mutluyum" diye konuştu.

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