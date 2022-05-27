Video Teknoloji Selçuk Bayraktar: “TB2 SİHA’lar Karabağ’da anlamını kazanmış oldu” | Video
Selçuk Bayraktar: “TB2 SİHA’lar Karabağ’da anlamını kazanmış oldu” | Video

Selçuk Bayraktar: “TB2 SİHA’lar Karabağ’da anlamını kazanmış oldu” | Video

27.05.2022 | 13:12

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Azerbaycan’ın Şuşa kentini ziyaret eden Selçuk Bayraktar, “Biz, mühendisler için yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması en büyük onur ve şeref vesilesi. Çünkü bu teknolojiyi tek başına geliştirmenin açıkçası pek bir anlamı yok. Onu anlamlı kılan hangi nedenle, hangi niyetle, hangi hedefle geliştiriliyor olması. Bir anlamda Bayraktar TB2 SİHA’lar anlamını kazanmış oldu” dedi.

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk defa Karabağ'ı ziyaret etti. Bakü'den kalkan uçakla, açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na ulaşan Bayraktar, yeni yapılan Zafer Yolu üzerinden Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya geçti. Bayraktar, Şuşa'daki Cıdır Ovası, Aşağı Göhver Ağa Camii ve Şuşa şehir meydanı gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ'ın gençlik yıllarında kanayan bir yara olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Allah'a şükür Türk orduları, sayın cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin o aziz ruhu sayesinde Karabağ ve hatta Şuşa tekrar hürriyetine kavuştu, gayrimeşru işgalden kurtuldu. Milli olarak geliştirdiğimiz Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımız burada ordularımıza destek oldu. Biz, mühendisler için yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması en büyük onur ve şeref vesilesi. Çünkü bu teknolojiyi tek başına geliştirmenin açıkçası pek bir anlamı yok. Onu anlamlı kılan hangi nedenle, hangi niyetle, hangi hedefle geliştiriliyor olması. Bir anlamda Bayraktar TB2 SİHA'lar anlamını kazanmış oldu. Mühendislik ve teknik ekibim adına, rahmetli babama Özdemir Bayraktar, abim Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ve bana Karabağ Nişanı tevdi edildi. Buda hayat boyu taşıyacağımız en büyük onurlardan bir tanesi" dedi.

Karabağ ziyaretinin TEKNOFEST'in ilk yurt dışında düzenlendiği döneme denk geldiğini ifade eden Bayraktar, "Bu da çok anlamlı. Çünkü TEKNOFEST uluslarımızın, milletimizin bağımsızlığı ve müreffeh olması için yüksek teknolojiyi geliştirme misyonunu tüm toplumla paylaştırma çabasıdır ve özellikle gençlerle, genç yeni nesillerle. Buradaki mücadelenin, verilen vatan mücadelesinin nasıl ki gelecek nesillere aktarılması çok önemliyse yeniden aynı acı olaylar yaşanmaması için TEKNOFEST'te de bu yüksek teknolojiyi geliştirerek verilen bağımsızlık çabasının tüm toplumla, gençlerle paylaşılması çok önemli" diye konuştu.

"BİZİM OLANDA GÖZÜ OLANLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Uzaktan yaşamakla gelip görmek arasında çok büyük bir fark olduğunu belirten Bayraktar, "Vatan ne demektir? hangi mücadelelerle, hangi zorluklarla saklanır, korunur onu anlamak için gelip toprağı karış karış yürümek gerekiyor ve o eşsiz doğayı da ve ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmek gerekiyor. Bütün bunları ancak gelip, görüp, yaşadığınız da anlayabiliyorsunuz. Bunları bizim çocuklarımıza aktarmamız, nesillerimize aktarmamız, o şuuru aşılamamız, vatan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Elbette dünyanın bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ama bizim olanda gözü olanla da sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bunu yapmak için her alanda bilimse bilim, teknolojisiyle teknoloji, yüksek teknolojiyse yüksek teknoloji, cesaretse cesaret bu yüreğe sahip olduğumuzu, bu inanca sahip olduğumuzu tüm nesillerimizle birlikte bunu yapacağımızı bilmesini isteriz" dedi.

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