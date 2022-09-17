AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken depremin başta Bingöl olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'e yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.