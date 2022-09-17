AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken depremin başta Bingöl olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'e yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.