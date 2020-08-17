Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.