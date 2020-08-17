Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak
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Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak 17.08.2020 | 17:16
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek | Video 12.08.2020 | 12:05
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Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.