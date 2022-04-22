Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan kahramanlara seslendi "Yolunuz bahtınız açık olsun" | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele telsiz ile seslendi. Bakan Akar konuşmasında, “Mavi Vatan’ın yılmaz koruyucuları kahraman Levend’ler; denizlerimiz sakin, pruvanız neta, yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.