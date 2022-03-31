Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenski hem Putin ile görüşeceğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi