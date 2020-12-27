Video Türkiye Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz
27.12.2020 | 18:29

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Bakan Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

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