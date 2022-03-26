Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle bir araya geldi. Akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye eden Başkan Erdoğan, "Bu dörtlüyü yer yatarım" dedi.