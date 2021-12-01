Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalar

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20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Şura'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara seslendi. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi, "Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi. Erdoğan, 'Öğretmen Meslek Kanunu' ile ilgili ise, "Kısa sürede Meclis'e gelecek. 10 yıl çalışan öğretmenlerimiz uzman olacak ve 1000 TL maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlerimiz sınava girerek baş öğretmen olabilecek. Bu durumda da maaşları 2 bin TL artacak" dedi. Erdoğan, profesörlere de orta okullarda müdür olmaları çağrısında bulundu.