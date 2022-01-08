CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan 'Çiftçiye bedava elektrik' teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun
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CHP lideri Kemal Kılıçdıroğlu’nun “çiftçiye bedava elektrik” vaadi kendi belediyesinden bile veto yedi. Belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun “belediye sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin elektrik faturalarının belediye tarafından karşılanması” önergesi CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla reddedildi. Önergeye tepki gösteren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun. Belediye’nin böyle bir harcama yetkisi yok. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir Meclis değil” dedi.