Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi

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Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı 28.03.2022 | 22:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında ülkenin Urgenç kentine geldi.