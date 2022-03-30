Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi

30.03.2022 | 13:24

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında ülkenin Urgenç kentine geldi.

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