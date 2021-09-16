Devlet Bahçeli'den İzmir'deki skandal çıplak semazen gösterisine tepki: Batsın sizin modernliğiniz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal gösterine tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP’li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye’yi 50’den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz! Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır?" ifadelerine yer verdi.