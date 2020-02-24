FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yine uçtu! İslam’ı istismar etmeye devam ediyor
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen İslam’ı istismar etmeye devam etti. Herkul.org sitesinde yayımlanan bir videoda, Dört Halife’den olan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in FETÖ’cü tutukluların koğuşlarını gezdiğini söyledi. Bilindiği üzere, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, daha önce de Hz. Peygamber’i rüyasında gördüğünü belirtip sosyal medyada “Tweetleri ikiye katlayın!” yalanını söyleyerek istismarda sınırları zorlamıştı.
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