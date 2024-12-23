Video Türkiye Helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Selçuk Saykal’dan geriye o görüntüler kaldı!
Helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Selçuk Saykal’dan geriye o görüntüler kaldı!

Helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Selçuk Saykal’dan geriye o görüntüler kaldı!

23.12.2024 | 01:13

Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal'ın geçtiğimiz yıl görevin zorluklarını anlattığı röportaj görüntüleri ortaya çıktı. "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor…"

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