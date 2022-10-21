HÜRJET’te önemli gelişme | Video

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET’in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 50'inci kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı HÜRJET jet eğitim uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Gövde montajının devam ettiği HÜRJET projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerini gerçekleştireceği Demir Kuş Test Tesisi'ni ve HÜRJET 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.
Tesise ilişkin açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.