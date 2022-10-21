Video Türkiye HÜRJET’te önemli gelişme | Video
HÜRJET’te önemli gelişme | Video

HÜRJET’te önemli gelişme | Video

21.10.2022 | 16:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HÜRJET’te önemli gelişme | Video 00:28
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 00:56
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek | Video 00:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video 20.10.2022 | 12:04
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 04:10
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 03:23
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 29:20
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
İbrahim Kalın: Yunanistan hata yapıyor | Video 42:42
İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank’tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 05:32
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
Başkan Erdoğan’dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 05:44
Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 17.10.2022 | 00:10
Bartın’da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 01:50
Bartın'da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 16.10.2022 | 15:33
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 04:13
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 16.10.2022 | 10:33
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para’da yanıtladı | Video 00:52
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video 13.10.2022 | 21:19
Karadeniz gazında artık son viraj! Türkiye’nin yeni enerji üssü yükseliyor | Video 00:40
Karadeniz gazında artık son viraj! Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor | Video 12.10.2022 | 22:46
TOGG’un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 00:51
TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 11.10.2022 | 19:59
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona geldik | Video 24:31
Bakan Kurum duyurdu: "Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik" | Video 10.10.2022 | 14:12
İstanbul Kadıköy’de bir binada patlama! 00:19
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! 09.10.2022 | 20:17
HDP’li Ömer Öcalan’dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı 00:14
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı 09.10.2022 | 20:04
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar 27:03
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar 09.10.2022 | 19:01
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız 07:17
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız 09.10.2022 | 18:00
Bakan Akar’dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok | Video 07:16
Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok" | Video 05.10.2022 | 19:16

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET’in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde tam bağımsız savunma sanayii ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetler kazandırılmaya devam ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için test tesisi kurdu. Şirket, bu tesislerden elde edeceği veriler neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak. Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. HÜRJET'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 50'inci kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı HÜRJET jet eğitim uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Gövde montajının devam ettiği HÜRJET projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerini gerçekleştireceği Demir Kuş Test Tesisi'ni ve HÜRJET 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

Tesise ilişkin açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA