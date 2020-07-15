Video Türkiye İş dünyası, 15 Temmuz'u A Haber'e anlattı | Video

İş dünyası, 15 Temmuz'u A Haber'e anlattı | Video

İş dünyası, 15 Temmuz'u A Haber'e anlattı | Video
15.07.2020 | 18:38

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15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. İş dünyasının önemli isimleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde duygularını A Haber'e anlattı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komisyonu Başkanı İlker Aycı, Artaş-Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

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