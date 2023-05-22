İsmail Demir paylaştı! İşte zırhlı araçlarımız için mini uydu sistemi | Video
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi (SOTM) geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi." paylaşımında bulundu.
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