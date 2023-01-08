Video Türkiye İsmail Demir'den "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı | Video
İsmail Demir'den

İsmail Demir'den "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı | Video

08.01.2023 | 12:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Demir’den Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video 03:21
İsmail Demir'den "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı | Video 08.01.2023 | 12:48
SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30’a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video 04:52
SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30'a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video 04.01.2023 | 13:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan memur ve emekli ek zam oranını açıkladı! İşte yüzde 25 zamlı yeni maaşlar! | Video 30:58
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan memur ve emekli ek zam oranını açıkladı! İşte yüzde 25 zamlı yeni maaşlar! | Video 03.01.2023 | 16:09
Başkan Erdoğan’dan memur ve emekliye müjde: Yüzde 25 oranında zam uygulanacak | Video 01:47
Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: "Yüzde 25 oranında zam uygulanacak" | Video 03.01.2023 | 15:03
SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video 16:49
SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video 03.01.2023 | 10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ey gayrimilliler burayı iyi dinleyin 32:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey gayrimilliler burayı iyi dinleyin" 02.01.2023 | 13:10
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video 12:49
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video 02.01.2023 | 12:05
EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? | Video 02:07
EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? | Video 02.01.2023 | 09:27
MSB’den yeni yıla özel Önce Vatan klibi | Video 02:15
MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi | Video 01.01.2023 | 16:07
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi | Video 02:39
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi | Video 01.01.2023 | 15:44
Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak | Video 01:40
Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video 01.01.2023 | 12:34
Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’den yeni yıl mesajı | Video 04:31
Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’den yeni yıl mesajı | Video 01.01.2023 | 08:55
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 23:36
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 29.12.2022 | 15:05
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 05:12
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 29.12.2022 | 10:45
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: Herhangi bir yaş sınırı olmayacak! | Video 02:17
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: "Herhangi bir yaş sınırı olmayacak!" | Video 29.12.2022 | 08:53
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi EYT açıklaması! EYT’de yaş şartı yok 09:28
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi EYT açıklaması! EYT'de yaş şartı yok 28.12.2022 | 19:58
EYT’de SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında açıkladı! EYT’de yaş şartı yok! 01:57
EYT'de SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıkladı! EYT'de yaş şartı yok! 28.12.2022 | 19:50
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Emekli ve memur zammı 2023’te ne kadar olacak? | Video 05:03
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video 27.12.2022 | 14:19
1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video 03:32
1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video 27.12.2022 | 14:14
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 01:47
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 27.12.2022 | 12:09

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir videolu paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’na emin adamlarla girerken, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk savunma sanayii olarak birbirinden değerli bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA