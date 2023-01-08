İsmail Demir'den "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir videolu paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’na emin adamlarla girerken, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk savunma sanayii olarak birbirinden değerli bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.