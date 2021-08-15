İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor

İBB yönetimi toplu taşımada önce sefer sayılarını azalttı. Daha sonra hatları iptal etmeye başladı. İstanbul’da son 2 buçuk yılda ortaya çıkan toplu taşıma problemine son 1 haftada yaşanan 5 farklı otobüs yangını ve onlarca yolda kalan otobüs damgasını vurdu. İstanbul toplu taşımasını felç eden İBB yönetiminin ise ‘Otobüsler eski’ algını oluşturmak istediği ve araçların gerekli bakım ve onarımlarında hassas davranmadığı, iletilen arıza taleplerine ise ‘İdare edin’ yanıtı verdiği öne sürüldü.