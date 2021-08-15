İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 15.08.2021 | 21:18
00:57
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 15.08.2021 | 19:46
03:03
Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
01:30
Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
02:06
01:18
32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
01:39
09:29
09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
02:01
00:46
03:26
07:18
01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
İBB yönetimi toplu taşımada önce sefer sayılarını azalttı. Daha sonra hatları iptal etmeye başladı. İstanbul’da son 2 buçuk yılda ortaya çıkan toplu taşıma problemine son 1 haftada yaşanan 5 farklı otobüs yangını ve onlarca yolda kalan otobüs damgasını vurdu. İstanbul toplu taşımasını felç eden İBB yönetiminin ise ‘Otobüsler eski’ algını oluşturmak istediği ve araçların gerekli bakım ve onarımlarında hassas davranmadığı, iletilen arıza taleplerine ise ‘İdare edin’ yanıtı verdiği öne sürüldü.