Video Türkiye İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

30.03.2022 | 22:54

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İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi önünde alkollü araç şoförü zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

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