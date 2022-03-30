İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

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Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de 28.03.2022 | 22:15
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İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi önünde alkollü araç şoförü zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.