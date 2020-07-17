Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi | Video

Sağlık Bakanlığı korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kırgızistan'da Covid-19’a yakalanan 4 Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Kırgızistan'da Kovid-19'a yakalanan 4 Türk vatandaşını ambulans uçakla yurda getirdi.



Kırgızistanda Kovid-19 tanısı konulan 51 yaşındaki Burhanedin Ç., 55 yaşındaki İsmail Ş.,47 yaşındaki Mehmet Y., ve 39 yaşındaki Ramazan Ö. tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, bu kişileri yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.Planlama kapsamında uçak, Ankara-Bişkek-İstanbul güzergahının ardından yurda döndü.



Hastalar saat 07:00 itibariyle Atatürk Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.