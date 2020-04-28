Koronavirüsün Yeni Semptomları! | Op. Dr. Aytuğ Altundağ Soruları Cevaplıyor! / A Haber

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.