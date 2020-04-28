Koronavirüsün Yeni Semptomları! | Op. Dr. Aytuğ Altundağ Soruları Cevaplıyor! / A Haber
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Rusya'da Ameliyat Edilmeyen Türk, Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirildi! 28.04.2020 | 15:20
02:06
İSKİ'nin İmdadına AK Partili Belediye Yetişti! 28.04.2020 | 15:20
10:01
02:26
Maskesiz gezene para cezası 28.04.2020 | 14:45
01:35
Doktora Oksijen Tüpü İle Saldırdı! / A Haber 28.04.2020 | 14:45
02:20
İlk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti 28.04.2020 | 13:35
01:16
İdlib'de maskeli devriye 28.04.2020 | 12:36
02:17
İstanbul kurallara uyuyor mu? 28.04.2020 | 11:09
01:39
Salgınla mücadele nasıl ilerliyor 28.04.2020 | 11:04
01:27
İşte Türkiye'de son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 28.04.2020 | 09:55
03:31
Virüsü ne zaman atlatabiliriz? 27.04.2020 | 15:24
02:11
Ankara ve İstanbul Barosu'ndan islam nefreti 27.04.2020 | 14:35
01:11
İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl? 27.04.2020 | 13:43
01:56
Aşı -ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? 27.04.2020 | 12:39
01:57
01:51
Yasak Sonrası İstanbul'da Araç Trafiği Dikkat Çekti! / A Haber 27.04.2020 | 11:41
02:33
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor 27.04.2020 | 10:43
01:30
İyileşenler virüse tekrar yakalanabilir mi? 27.04.2020 | 10:42
01:18
Şehir giriş-çıkışlarında sıkı denetim 27.04.2020 | 10:42
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.