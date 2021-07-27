Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:36
01:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video 27.07.2021 | 10:14
03:04
Şehit Uzman Çavuş Halil Çelebi memleketine uğurlandı 27.07.2021 | 09:41
01:30
Hava Durumu 27-07-2021 27.07.2021 | 08:00
01:28
00:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
06:42
02:43
04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
01:20
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 26.07.2021 | 09:17
01:30
Hava Durumu 26-07-2021 26.07.2021 | 08:00
09:13
01:30
Hava Durumu 25-07-2021 25.07.2021 | 08:00
06:12
Suriye’de TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı 24.07.2021 | 23:44
02:02
00:16
Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı 24.07.2021 | 21:21
01:06
Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı 24.07.2021 | 19:27
01:16
03:37
05:15
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret 24.07.2021 | 10:07
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.