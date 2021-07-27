Video Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video
27.07.2021 | 10:14

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

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