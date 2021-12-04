Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi

Eğitim politikalarının bel kemiğini oluşturan Milli Eğitim Şurası önceki gün tamamlandı. Şura'da eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önerilen toplam 128 madde kabul edildi. Kabul edilen önerilerden biri de bir lise öğrencisine aitti. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl'ın söz alarak önerisini dile getirmesi, Genel Kurul'da renkli görüntülere sahne oldu.