Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
00:47
01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
19:40
00:45
03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
20:07
01:36
00:44
01:19
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
02:55
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
01:30
Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
01:57
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
00:54
01:30
Hava Durumu 02-12-2021 02.12.2021 | 08:00
00:50
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 01.12.2021 | 20:08
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
Eğitim politikalarının bel kemiğini oluşturan Milli Eğitim Şurası önceki gün tamamlandı. Şura'da eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önerilen toplam 128 madde kabul edildi. Kabul edilen önerilerden biri de bir lise öğrencisine aitti. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl'ın söz alarak önerisini dile getirmesi, Genel Kurul'da renkli görüntülere sahne oldu.