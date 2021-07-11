Video Türkiye Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video

Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video

Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video
11.07.2021 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video 00:43
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video 11.07.2021 | 13:19
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 19:23
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 11.07.2021 | 12:49
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 02:05
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 11.07.2021 | 10:36
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 04:40
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 11.07.2021 | 09:42
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 03:33
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 11.07.2021 | 09:19
Hava Durumu 11-07-2021 01:30
Hava Durumu 11-07-2021 11.07.2021 | 08:00
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 01:29
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 10.07.2021 | 23:59
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 00:21
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 10.07.2021 | 21:21
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a Sayende gücü buluyoruz 01:20
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a "Sayende gücü buluyoruz" 10.07.2021 | 18:19
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Fatma Akkuş Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım 02:02
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Fatma Akkuş "Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım" 10.07.2021 | 17:59
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 02:14
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 10.07.2021 | 16:59
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 03:50
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 02:09
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 10.07.2021 | 12:25
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 00:55
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 10.07.2021 | 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 02:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 10.07.2021 | 10:08
Hava Durumu 10-07-2021 01:30
Hava Durumu 10-07-2021 10.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
Başkan Erdoğan Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler 02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 29:32
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 09.07.2021 | 14:59
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik 07:33
Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik" 09.07.2021 | 14:51

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi 'SANCAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildiğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi 'SANCAK'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY ÖZELLİKLER
Öte yandan 'SANCAK'; yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle Elektronik Harp alanında kahraman Mehmetçik'e yeni yetenekler katacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA