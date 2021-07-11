Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi 'SANCAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi 'SANCAK'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
ÜST DÜZEY ÖZELLİKLER
Öte yandan 'SANCAK'; yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle Elektronik Harp alanında kahraman Mehmetçik'e yeni yetenekler katacak.