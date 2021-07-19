Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı

Konya’da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden cinayeti azmettirdiğini itiraf ettikleri ileri sürülen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı. Çifti öldüren katil zanlısı ise Ankara’da yakalandı. Zanlının Abdullah Başdemir’in yanında çalışan çoban Hamidullah A. olduğu öğrenildi.