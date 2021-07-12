Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gelibolu'da incelemelerde bulundu
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçtiğimiz yıl Gelibolu İlçesi Ilgardere mevkide çıkan yangının ardından küllerinden yeniden yeşertilen sahada incelemelerde bulundu.