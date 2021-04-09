PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:54
PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi 09.04.2021 | 18:55
00:20
Ersin Korkut'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti 09.04.2021 | 18:21
11:37
03:21
06:01
Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip 09.04.2021 | 11:14
01:26
01:30
Hava Durumu 09-04-2021 09.04.2021 | 08:00
29:05
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar! 08.04.2021 | 17:00
05:54
05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
03:54
01:30
Hava Durumu 08-04-2021 08.04.2021 | 08:00
18:44
01:30:52
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
04:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..." 07.04.2021 | 13:28
03:21
06:38
00:50
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ailesi, çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasını gösterdikleri fotoğrafla yalanladı. Anne Rukeyda Adıyaman, "5 yıldır oğlumu götürmüşler videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK’dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi" dedi.