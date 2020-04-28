Rusya'da Ameliyat Edilmeyen Türk, Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından Moskova'ya gönderilen ambulans uçakla tedavisinin tamamlanması için İstanbul'a getirilen 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, "Koronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.