Video Türkiye Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber

Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber

Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber
01.05.2020 | 13:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 02:06
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 01.05.2020 | 13:19
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıst marketler 14'e kadar açık 01:06
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıst marketler 14'e kadar açık 01.05.2020 | 13:19
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01:13
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01.05.2020 | 10:53
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01:58
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01.05.2020 | 10:53
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 01.05.2020 | 10:52
Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı 01:14
Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı 01.05.2020 | 10:52
Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu! 03:23
Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu! 30.04.2020 | 14:45
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 10:00
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 30.04.2020 | 14:45
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 02:37
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 30.04.2020 | 13:43
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 01:41
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 30.04.2020 | 13:16
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 00:58
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 30.04.2020 | 10:57
İstanbul'un virüs haritası 01:17
İstanbul'un virüs haritası 30.04.2020 | 10:52
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı 01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı 30.04.2020 | 10:31
Bakan Berat Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı 01:00
Bakan Berat Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı 30.04.2020 | 10:30
Afrin'de PKK/PYD Terör Örgütü Bomba Patlattı! 40 Ölü, 47 Yaralı! / A Haber 01:46
Afrin'de PKK/PYD Terör Örgütü Bomba Patlattı! 40 Ölü, 47 Yaralı! / A Haber 29.04.2020 | 16:36
Koronavirüs Takip Merkezi! İyileşen Hastalar Nasıl İzleniyor? / A Haber 05:33
Koronavirüs Takip Merkezi! İyileşen Hastalar Nasıl İzleniyor? / A Haber 29.04.2020 | 15:21
Bilim Kurulu Toplanıyor! Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak! / A Haber 02:33
Bilim Kurulu Toplanıyor! Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak! / A Haber 29.04.2020 | 15:21
Telafi eğitimler ne zaman olacak? 02:40
Telafi eğitimler ne zaman olacak? 29.04.2020 | 12:25
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek 02:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek 29.04.2020 | 11:14
Kaçak yoldan geçişe jandarmadan sıkı takip 02:36
Kaçak yoldan geçişe jandarmadan sıkı takip 29.04.2020 | 11:07

Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını güncelledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan uygulama, kullanıcıların illerdeki koronavirüs vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. İşte İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası. .

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA