Video Türkiye SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor
SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor

SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor

29.03.2022 | 12:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor 00:54
SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor 29.03.2022 | 12:13
Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun” 00:26
Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun” 28.03.2022 | 22:24
Ukrayna müzakere heyeti Türkiye’de 08:35
Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de 28.03.2022 | 22:15
Başkan Erdoğan ’Yap-İşlet Devret’ modelini ayrıntılarıyla aktardı 06:16
Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı 28.03.2022 | 22:00
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim... 45:25
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim... 28.03.2022 | 20:20
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Rusya-Ukrayna heyetleri ile biz de görüşeceğiz 38:25
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Rusya-Ukrayna heyetleri ile biz de görüşeceğiz" 28.03.2022 | 20:18
Oğlunu yemek masasından alıp ahırda infaz ettiler 32:01
"Oğlunu yemek masasından alıp ahırda infaz ettiler" 28.03.2022 | 11:34
Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt ilçe danışma meclisi katılımcılarına hitap etti 01:18
Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt ilçe danışma meclisi katılımcılarına hitap etti 28.03.2022 | 00:42
CHP’li İBB başkanı trafik sorununu böyle çözdü: Evden makama tekneyle gidiyor 00:08
CHP’li İBB başkanı trafik sorununu böyle çözdü: Evden makama tekneyle gidiyor 27.03.2022 | 23:42
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul’da yapılacak 04:40
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak 27.03.2022 | 21:12
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 01:14
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 27.03.2022 | 20:28
Bakan Akar, Katar’da Mehmetçik’le bir araya geldi: TSK tarihin en yoğun günlerini yaşıyor | Video 01:45
Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: "TSK tarihin en yoğun günlerini yaşıyor" | Video 27.03.2022 | 11:16
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 42:52
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 26.03.2022 | 22:00
Başkan Erdoğan, adeta şifa diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 01:02
Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 26.03.2022 | 21:43
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 01:01
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 26.03.2022 | 19:43
Bakan Çavuşoğlu’ndan Doha’da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu 20:43
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu 26.03.2022 | 18:06
İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 01:31
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB’den açıklama! 06:48
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB'den açıklama! 26.03.2022 | 14:03
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Belediye Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar | Video 45:11
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Belediye Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar | Video 26.03.2022 | 12:11
Özel gencin davetine özel ziyaret 02:31
Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46

Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 32 şüpheli emniyetin çalışmalarıyla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.

TUKUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

TEK TEK YAKALANIYORLAR

Mahkeme kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri Adnan Oktarın'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ileten ve örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen, örgütün maddi imkanlarını kontrol eden, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel olan şahıslara baskı kuran aralarında avukatların bulunduğu toplam 8 şüpheli için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2 Ankara'da 1 avukatlık ofisinde savcılar eşliğinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

32 ŞÜPHELİ YAKANDI

Öte yandan İstanbul'da bulunduğu tespit edilen 52 şüpheliden 32'sinin yakalandığı kaydedilirken, il dışında bulunan 9 şüpheliyle ilgili yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

"Adnan Oktar Suç Örgütü" dosyasında tahliye edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 61 şüpheliden 32'si gözaltına alınmıştı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye götürülecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA