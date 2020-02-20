Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin: "Süreci hassasiyetle takip ediyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulunuyor. Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlgili birimlerimiz süreci takip ediyorlar." dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın törende ilk değindiği konu Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili oldu. Başkan Erdoğan saldırıya ilişkin: "Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınıyorum, hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.