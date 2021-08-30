Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
30.08.2021 | 11:29

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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sürerken an itibarıyla devletin zirvesi Anıtkabir'e çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenlere katıldı ve Misak-ı Milli kulesinden Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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