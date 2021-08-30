SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:11
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 30.08.2021 | 11:29
11:23
01:23
Hakkari - İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü | Video 30.08.2021 | 09:19
01:30
Hava Durumu 30-08-2021 30.08.2021 | 08:00
04:33
01:30
Hava Durumu 29-08-2021 29.08.2021 | 08:00
01:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası 28.08.2021 | 15:42
23:43
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar 28.08.2021 | 15:32
00:13
Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.08.2021 | 15:12
01:16
Sahte kimlikle yakalandı! Terör örgütü DEAŞ üyesi... 28.08.2021 | 13:54
07:02
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'da! 28.08.2021 | 13:35
03:50
00:39
02:37
TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi 28.08.2021 | 11:23
00:29
01:33
Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira 28.08.2021 | 10:33
01:30
Hava Durumu 28-08-2021 28.08.2021 | 08:00
00:42
Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı 27.08.2021 | 22:24
44:02
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sürerken an itibarıyla devletin zirvesi Anıtkabir'e çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenlere katıldı ve Misak-ı Milli kulesinden Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.