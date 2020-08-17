Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. İki lider Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'yı ele aldı. İki liderin Suriye’deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.