SON DAKİKA: MİLGEM'de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video

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Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı | Video 20.11.2022 | 16:24
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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video 20.11.2022 | 15:10
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video 20.11.2022 | 11:31
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Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı 20.11.2022 | 02:19
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Çatalca'da başıboş köpek dehşeti! Sevmek isteyen çocuğa saldırdı 19.11.2022 | 22:08
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Son dakika: Kobani'ye operasyon gelir mi? A Haber'de önemli açıklamalar 15.11.2022 | 00:02
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Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 07.11.2022 | 14:32
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Son dakika haberi: Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar bugün denize indi. İşte o anlar...