Video Türkiye SON DAKİKA: MİLGEM'de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video
SON DAKİKA: MİLGEM'de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video

SON DAKİKA: MİLGEM'de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video

25.11.2022 | 17:11

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Son dakika haberi: Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar bugün denize indi. İşte o anlar...

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