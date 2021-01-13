Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu! 13.01.2021 | 16:07
00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım" | Video 12.01.2021 | 12:12
01:28
02:59
05:11
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı 11.01.2021 | 00:05
03:24
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı 10.01.2021 | 23:38
01:37
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem 10.01.2021 | 23:17
01:13
Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi 10.01.2021 | 21:56
00:54
01:09
02:37
MSB'den Sarıkamış klibi | Video 05.01.2021 | 14:38
01:12
Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı 03.01.2021 | 18:11
10:25
21:09
02:16
8 dil bilen Nepalli öğrencinin Anadolu yemekleri sevgisi 27.12.2020 | 23:23
00:10
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın 27.12.2020 | 22:28
00:43
Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış 27.12.2020 | 21:28
00:17
Pekin'de koronavirüs alarmı! Aşılar bir iki gün gecikmeli gelecek 27.12.2020 | 20:47
00:35
5.3'lük depremin ardından oluşan fay kırıkları görüntülendi 27.12.2020 | 19:20
00:59
Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı hedeflerini açıkladı 27.12.2020 | 19:08
Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.