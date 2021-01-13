Video Türkiye Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu!

Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu!

Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu!
13.01.2021 | 16:07

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Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.

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