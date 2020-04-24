Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 65 yaş üstü vatandaşlar için çok hoş bir hizmeti ayaklarına kadar götürdü. Evde canı sıkılan yaşlı vatandaşların ayağına kadar giden görevliler saz çalarak onları eğlendirdi.

Corona virüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar uzun süredir evinde bulunuyor. Virüsün yayılmaması için evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşları devlet çeşitli imkanları ile memnun etmeye çalışıyor. Tunceli'de salgının yayılmaması için evinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için valilik tarafından örnek bir hizmet başlatıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına müzik hizmeti götürdü. Bazı vatandaşları ziyaret eden Vefa Destek ekibi görevlileri saz çalıp hoş vakit geçirmelerini sağladı. Vali Sonel tarafından sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.