Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderleri karşılarken, aile fotoğrafının ardından açılış oturumuna geçildi. Erdoğan, oturumda bir açılış konuşması yaptı, 2011 yılında Somali'ye yaptığı ziyareti hatırlattı. Erdoğan, "Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz." dedi.