Türkiye'nin "İnsansız Savaş Uçağı" devrimi... KIZILELMA'yı beklerken TUSAŞ'tan da müjde geldi | Video
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Bayraktar Kızılelma’nın 2023'te ilk uçuşunu yapması beklenirken, heyecanlandıran bir haber de Tusaş'tan geldi. Tusaş'ın insansız savaş uçağının da üretim hattında olduğu ve 2023'te ilk uçuşunu yapacağı ortaya çıktı. Böylece Türkiye Cumhuriyet’in 100. Yılında Yerli ve Milli insansız savaş uçaklarıyla dosta güven, düşmana korku salacak..