1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazası güvenlik kamerasında | Video
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.
Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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