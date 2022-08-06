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1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video

1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video

06.08.2022 | 14:02

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‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ protokolü ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıra erkeklerin eğitimine başlandı. Kıraathane, kuaför, taksi durakları ve fabrika gibi yerlerde, 1 milyon 455 bin erkeğe ‘Kadına El-Kal-Ka-Maz’ eğitimlerine başladı. 5 bakanlık ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamına hedef 5 milyon erkeğe eğitim vermek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından erkeklere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimleri verilmeye başlandı.

1 MİLYON 455 BİN ERKEĞE EĞİTİM

Eğitim faaliyetleri kapsamında bakanlık, başkanlık, il ve ilçe birimlerinden 3'er kişilik heyet oluşturuldu. Heyetlerle bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. Ülke genelinde en fazla eğitim 157 bin 332 vatandaş ile Bursa'da verilirken, Mersin'de 92 bin 638, Gaziantep'te 88 bin 804, Antalya'da 80 bin 981, Malatya'da 67 bin 769, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise toplam 78 bin 375 erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

HEDEF 5 MİLYON

Bakanlık tarafından, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgesi, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom vb. yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler vb. oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu ve meydanlar ile Cuma günleri camii giriş ve çıkışlarında yapılacak eğitimlerle en az 5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor.

BAKAN SOYLU'DAN EĞİTİM PAYLAŞIMI

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra tanıtıcı ve bilgilendirici pankart, afiş ve broşür de dağıtılıyor. Bugüne kadar 31 bin 68 pankart,afiş asıldı ve erkekelr 472 bin 853 broşür erkek vatandaşlara dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından söz konusu eğitimle ilgili yapıtğı paylaşımda, "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıra, erkeklerin eğitiminde. Bu kapsamda erkeklere, "Kadına El-Kal-Ka-Maz!" eğitimlerine başlandı. Şu ana kadar 1.455.000 erkeğe eğitim verildi. 472.853 broşür dağitildi. Hedef, yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşi eğitilmesi" ifadelerini kullandı.

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