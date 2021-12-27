11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce "acıyor'u öğrendi | Video
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Antalya'da yaklaşık 2,5 ay önce pitbull kırması bir köpeğin saldırısı sonucu yanağı ve kulağı kopan 11 aylık bebeğin yüzündeki iz belirgin bir şekilde kaldı. Aile, köpeğin sahibinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterirken, bebeğin annesi, oğlunun anne ve baba demeyi öğrenmeden ‘acıyor' kelimesini öğrendiğini söyledi.