135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden çete çökertildi | Video
Bilecik'te farklı illerde135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde çete çökertildi.
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