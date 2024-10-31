Video Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs yakalandı | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs yakalandı | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs yakalandı | Video

31.10.2024 | 08:56

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ‘kostümle’ koşan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kostümle koşan şahıs ilgili çalışma başlattı. Çalışmada koşan E.C.E, isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K, isimli şahıs dyriıi belirlendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Yapılan incelemelerde, 30.10.2024 tarihinde 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprü üzerine ulaşımını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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