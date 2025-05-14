Video Yaşam 15 yaşındaki genç, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video
15 yaşındaki genç, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video

15 yaşındaki genç, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video

14.05.2025 | 08:19

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde aralarında husumet bulunan kişiler sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.’yi silahla yaraladı. Gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan olayın kan davasına dayandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

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Edinilen bilgilere göre olay Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan kişiler, sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.'ye bir araçtan silahla ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Ahmet M., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırının arka planını araştırmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre, Ahmet M.'nin babası Ersin M., geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan bir tartışmada 31 yaşındaki Sezer Durmuş'u öldürmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, hayatını kaybeden Sezer Durmuş'un yakınları olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli, H.D. ve Y.D., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın bir kan davası kapsamında gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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