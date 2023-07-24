17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu | Video
Afyonkarahisar’da serinlemek için baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu polis kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılırken, boğulan gencin ailesinin feryatları ise yürekleri dağladı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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