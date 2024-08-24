Video Yaşam 17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

24.08.2024 | 11:12

Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak yaşanan hırsızlık olaylarının firari zanlısı Halit O.'yu (17) yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI, ARABANIN ALTINDA YAKALANDI
105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, Çınarönü Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce kaçtı. Ekipler Halit O.'yu kısa süreli kovalamaca sonrası saklandığı aracın altında yakaladı. Yaka paça gözaltına alınan zanlı, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan üst aramasında 3.10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

SORGUSU POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Yapılan sorgusunda 17 yaşındaki suç makinesinin "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

17 yaşındaki suç makinesinin, "Mala zarar verme, işyeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık" suçlarının firari zanlısı olduğu ve o suçlardan da yargılanacağı öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Halit O.'nun yaptığı hırsızlık anları ise işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Halit O. sevk edildiği mahkemece tutuklandı
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