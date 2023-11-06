2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video
Osmaniye’den Adana’ya gelerek, 15 farklı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 2 milyon TL değerinde malzeme çaldığı öne sürülen 3 kadın tutuklandı.
"ADANA POLİSİ, ŞÜPHELİLERİ OSMANİYE'DE EVLERİNDE YAKALADI"
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 15 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin girdiği evlerin güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Osmaniye'ye kaçtıklarına belirledi.
Bunun üzerine Adana'dan çıkan özel hırsızlık ekibi, söz konusu hırsız kadınları saklandığı evlerinden yaptığı operasyonla yakaladı.
Emniyete götürülen kadınlar verdiklerin ifadelerinde, hırsızlık yapmadıklarını ve güvenlik kamerasındaki görüntüdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Mine A., Pınar G., ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Mine A, ile birlikte hareket eden ve kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
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