Video Yaşam 2 yaşındaki çocuğa bakıcı dehşeti! Gizli kamera ortaya çıkardı | Video
2 yaşındaki çocuğa bakıcı dehşeti! Gizli kamera ortaya çıkardı | Video

2 yaşındaki çocuğa bakıcı dehşeti! Gizli kamera ortaya çıkardı | Video

22.04.2025 | 10:55

Aydın'da eve bakıcı olarak alınan şahsın, aile evde olmadığında 2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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